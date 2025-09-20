Visite de la sous-préfecture de Thiers et exposition des œuvres du lycée Germaine Tillion Sous-préfecture de Thiers Thiers

Visite de la sous-préfecture de Thiers et exposition des œuvres du lycée Germaine Tillion Sous-préfecture de Thiers Thiers samedi 20 septembre 2025.

Visite de la sous-préfecture de Thiers et exposition des œuvres du lycée Germaine Tillion Samedi 20 septembre, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Sous-préfecture de Thiers Puy-de-Dôme

Réservation préalable obligatoire à l’adresse : sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr ; merci d’indiquer dans votre message les prénom, nom et date de naissance des visiteurs. Le jour de la visite, merci de vous munir d’un titre d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite du parc et du bâtiment de la sous-préfecture de Thiers

L’équipe de la sous-préfecture de Thiers vous accueille pour une visite du parc et de ses bâtiments, au sein desquels se tiendra une exposition d’oeuvres réalisées par les élèves des sections chaudronnerie et menuiserie du lycée professionnel Germaine Tillion.

Sous-préfecture de Thiers 26 rue de Barante, 63300 Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr »}]

Visite du parc et du bâtiment de la sous-préfecture de Thiers