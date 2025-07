Visite de la Spiruline et Algues de Retz avec dégustation La Plaine-sur-Mer

Visite de la Spiruline et Algues de Retz avec dégustation La Plaine-sur-Mer jeudi 17 juillet 2025.

Visite de la Spiruline et Algues de Retz avec dégustation

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Découvrez la production de la Spiriline de Retz et la récolte des Algues de Retz à La Plaine-sur-Mer.

Hugo et Marion,deux producteurs artisans passionnés vous accueillent dans leur ferme éco-responsable à deux pas de l’océan, pour vous faire découvrir leur savoir-faire. De la culture de spiruline paysanne à la cueillette d’algues marines, ils vous feront partager le métier de spirulinier et d’algoculteur.

Au programme:

La visite vous permettra de découvrir les secrets de la culture de la spiruline, cette microalgue bleu-vert aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants, elle est considérée comme un super-aliment par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Vous en apprendrez davantage sur ses bienfaits pour la santé et sur les différentes façons de la consommer.

La visite sera suivie d’une dégustation à base d’algues marines et de spiruline vous sera offerte !

Infos pratiques:

Visite adaptée à tous les publics

Réservation en ligne ou dans nos 7 Offices de Tourisme ( La Plaine-sur-Mer, Préfailles,Pornic,St Michel-Chef-Chef, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Villeneuve-en-Retz)

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 23 29 contact@spiruline-de-retz.fr

English :

Discover the production of Spiriline de Retz and the harvesting of Retz seaweed at La Plaine-sur-Mer.

German :

Erfahren Sie mehr über die Herstellung von Spiriline de Retz und die Ernte von Algues de Retz in La Plaine-sur-Mer.

Italiano :

Scoprite la produzione della Spiriline de Retz e la raccolta dell’alga Retz a La Plaine-sur-Mer.

Espanol :

Más información sobre la producción de Spiriline de Retz y la recolección de algas de Retz en La Plaine-sur-Mer.

