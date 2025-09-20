Visite de la station de dépollution des eaux usées du Bout du Monde (43) Station de dépollution des eaux usées du Bout du Monde, Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène

Visite de la station de dépollution des eaux usées du Bout du Monde (43) Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Station de dépollution des eaux usées du Bout du Monde, Séauve-sur-Semène Haute-Loire

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 20 septembre de 8h30 à 17h00. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Venez découvrir la station d’épuration du Bout du Monde à la Séauve-sur-Sémène : un maillonde la préservation des milieux aquatiques !

Plongez au cœur de cet équipement exemplaire, grâce à une visite commentée réalisée par des professionnels.

Vous découvrirez les différentes étapes du traitement des eaux usées et le rôle essentiel de la station sur la protection des milieux aquatiques locaux.

Station de dépollution des eaux usées du Bout du Monde, Séauve-sur-Semène 43140 Séauve-sur-Semène (La) La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Veolia