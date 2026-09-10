Visite de la station de production d’eau industrielle, Station de production d’eau industrielle, Saint-Louis-de-Montferrand

Informations pratiques

Visite de la station de production d’eau industrielle Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station de production d’eau industrielle Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La Régie de L’Eau Bordeaux Métropole propose un service d’eau industrielle, destiné aux usages des collectivités et des industriels de la presqu’ile d’Ambès (Nettoyage de la voirie, arrosage des espaces verts, process industriel, défense incendie). Une eau, non potable, produite à partir d’eau de la Garonne traitée.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce dispositif vertueux qui permet de diminuer d’un million de mètre cube par an les prélèvements dans les nappes souterraines, réservées prioritairement à l’alimentation en eau potable des habitants de la métropole bordelaise.

Afin d’éviter tout retard, nous vous prions de vous présenter 15 minutes avant le début des visites au point de rendez-vous indiqué.

Prévoir chaussures plates et fermées et tenue vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques (une partie de la visite se déroule en extérieur).

Pas de stationnement sur le site.

Station de production d’eau industrielle Avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/eau-industrielle#inscription-la-visite »}]

Quand la Garonne devient une ressource alternative à l’eau potable pour des usages urbains et industriels. visite eau

Bordeaux Métropole