Visite de la station d’épuration d’Abbeville Station d’épuration d’Abbeville Abbeville
Visite de la station d’épuration d’Abbeville Station d’épuration d’Abbeville Abbeville samedi 20 septembre 2025.
Visite de la station d’épuration d’Abbeville Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Station d’épuration d’Abbeville Somme
Visite limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:45:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00
Ici sont traitées les eaux usées d’Abbeville. Venez découvrir le fonctionnement de la station d’épuration à travers un parcours pédagogique immersif et interactif. Vous y découvrirez comment cet imposant équipement permet de préserver le milieu naturel et la Somme, située à proximité
Station d’épuration d’Abbeville Abbeville, Rive droite de la Somme Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/otdisw »}]
Ici sont traitées les eaux usées d’Abbeville. Venez découvrir le fonctionnement de la station d’épuration à travers un parcours pédagogique immersif et interactif. Vous y découvrirez comment cet de à…
Veolia – Crédit Sébastien Jarry