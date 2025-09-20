Visite de la station d’épuration d’Abbeville Station d’épuration d’Abbeville Abbeville

Visite de la station d’épuration d’Abbeville Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Station d’épuration d’Abbeville Somme

Visite limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Ici sont traitées les eaux usées d’Abbeville. Venez découvrir le fonctionnement de la station d’épuration à travers un parcours pédagogique immersif et interactif. Vous y découvrirez comment cet imposant équipement permet de préserver le milieu naturel et la Somme, située à proximité

Station d'épuration d'Abbeville Abbeville, Rive droite de la Somme Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Veolia – Crédit Sébastien Jarry