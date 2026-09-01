Informations pratiques

Barberey-Saint-Sulpice

Visite de la station d’épuration de Barberey – JEP 2026

Station d’épuration de Barberey Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivez le parcours de l’eau, depuis son arrivée à la station jusqu’à son rejet dans la Seine, et découvrez les différentes étapes nécessaires à son traitement.



La station recueille les eaux usagées d’une vingtaine de communes de l’agglomération troyenne et de ses alentours, soit entre un tiers et la moitié de la population de l’Aube. Un premier équipement avait été construit au XXe siècle et comptait alors parmi les premiers ouvrages de ce type en France. Il a depuis laissé place à des installations plus vastes et adaptées aux besoins actuels. .

Station d’épuration de Barberey Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 3 25 45 27 53 alex.michaud@troyes-cm.fr

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English :

L’événement Visite de la station d’épuration de Barberey – JEP 2026 Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne