Visite de la Station d’Epuration de Courtine – Avignon (84) STEP de Courtine Avignon

Visite de la Station d’Epuration de Courtine – Avignon (84) Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 STEP de Courtine Vaucluse

Chaussures fermées obligatoires – Inscription obligatoire – nombre de places limités

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Comment produire une énergie locale, propre et durable à partir de boues de station d’épuration ?

Venez le découvrir sur la station d’épuration de Courtine qui traite les eaux usées d’une partie des communes du Grand Avignon pour les transformer en eau propre prête à être restituée à la nature. Mais les bénéfices de cette station ne s’arrêtent pas là… Depuis plus d’un an, une unité de méthanisation permet de valoriser les boues en ressource énergétique, une première dans le Vaucluse! Suivez les différentes étapes de traitement des eaux usées et découvrez comment elles peuvent désormais alimenter en gaz vert l’équivalent de 1300 foyers.

STEP de Courtine 570 Chemin de Courtine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 24 68 21 52 Chaussures fermées obligatoires

Veolia