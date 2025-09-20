Visite de la Station d’Épuration de la Salis – Antibes (06) STEP de la Salis Antibes

Visite de la Station d’Épuration de la Salis – Antibes (06) Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 STEP de la Salis Alpes-Maritimes

Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Partez à la découverte de la station d’épuration de la Salis située à Antibes, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement qui permettent de les transformer en eau propre prête à être rejetée à la mer.

Et parce que chaque goutte d’eau est précieuse et qu’il est indispensable d’économiser les ressources en eau, les eaux usées de la station de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sont désormais recyclées pour nettoyer et arroser les espaces publics.

STEP de la Salis 54 Boulevard James Wyllie, 06160 Antibes, France Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 24 68 21 52

Veolia