Visite de la station d’épuration de l’Erette Station d’épuration de l’Erette Héric

Visite de la station d’épuration de l’Erette Samedi 20 septembre, 10h00 Station d’épuration de l’Erette Loire-Atlantique

gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Découvrez les coulisses d’un équipement essentiel pour notre environnement !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la communauté de communes Erdre et Gesvres ouvre exceptionnellement les portes de la nouvelle station d’épuration de l’Erette . Venez découvrir ce site moderne qui traite les eaux usées de près de 4 400 habitants du territoire.

Au programme :

– Visites commentées de la station pour tout comprendre de son fonctionnement innovant et des enjeux liés à l’assainissement (inscription conseillée).

– Animations pour le jeune public, proposées par la Fédération des Amis de l’Erdre (réservation conseillée).

Une occasion unique de plonger dans les coulisses d’un équipement public indispensable… et de sensibiliser petits et grands à la protection de notre ressource en eau.

Infos pratiques, insceriptions sur le site d ela communauté de communes Erdre et Gesvres www.cceg.fr

Station d’épuration de l’Erette Avenue de l’Erette 44810 HERIC Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.cceg.fr [{« link »: « http://www.cceg.fr »}]

