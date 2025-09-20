Visite de la Station d’épuration de Menton Esplanade Francis Palmero Menton

chaussures fermées et tenue adaptée obligatoires, inscription obligatoire :

Partez à la découverte de ce qui se passe sous nos pieds.

Dans les entrailles de Menton, suivez les eaux usées, qui voyagent sous la terre jusqu’à la station d’épuration de la Communauté de la Riviera française (CARF). D’une surface de 300 m², cinq employés veillent quotidiennement au bon traitement des près de 2,5 millions de mètres cubes d’eaux usées qui y transitent chaque année. Leur mission: transformer ces eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature.

