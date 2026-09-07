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VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37), Step de Montbazon, Veigné

samedi 19 septembre 2026 · Step de Montbazon · Veigné

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37), Step de Montbazon, Veigné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Step de Montbazon
Adresse
les bourroux
Ville
37250 Veigné
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + baskets) Groupes limités à 10 personnes Coordonnées GPS : 47.295762674014384, 0.7139359533622951

VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Step de Montbazon Indre-et-Loire

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + baskets) Groupes limités à 10 personnes
Coordonnées GPS : 47.295762674014384, 0.7139359533622951

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent-habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des habitants de Montbazon et Veigné.

La visite guidée permettra de comprendre et visualiser chacune des étapes de traitement, de l’arrivée des eaux brutes au rejet des eaux dépolluées au milieu naturel. Les boues d’épuration après traitement sont valorisées en filière d’épandage.

Cliquez ICI pour vous inscrire !

Step de Montbazon les bourroux Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/preview?signature=64356d5ce774f798779bd04467331eabcd22c37d644a588ad2ec9ad49a373d45 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/sinscrire »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/preview?signature=64356d5ce774f798779bd04467331eabcd22c37d644a588ad2ec9ad49a373d45 »}] La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des habitants de Montbazon et Veigné. Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Adresse : Lieu-dit « Les Bourroux » 37 250 MONTBAZON

Coordonnées GPS : 47.295762674014384, 0.7139359533622951

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + basket)

Visite guidée le samedi 19 septembre de 9h à 13h30

Groupes de 10 personnes

Durée de la visite : 30 minutes
La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent-habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des…

©Veolia

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