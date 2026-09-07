VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37), Step de Montbazon, Veigné
samedi 19 septembre 2026 · Step de Montbazon · Veigné
Informations pratiques
VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE MONTBAZON (37) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Step de Montbazon Indre-et-Loire
Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + baskets) Groupes limités à 10 personnes
Coordonnées GPS : 47.295762674014384, 0.7139359533622951
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent-habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des habitants de Montbazon et Veigné.
La visite guidée permettra de comprendre et visualiser chacune des étapes de traitement, de l’arrivée des eaux brutes au rejet des eaux dépolluées au milieu naturel. Les boues d’épuration après traitement sont valorisées en filière d’épandage.
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Step de Montbazon les bourroux Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/preview?signature=64356d5ce774f798779bd04467331eabcd22c37d644a588ad2ec9ad49a373d45 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/sinscrire »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-station-depuration-de-montbazon-37/preview?signature=64356d5ce774f798779bd04467331eabcd22c37d644a588ad2ec9ad49a373d45 »}] La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des habitants de Montbazon et Veigné. Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Adresse : Lieu-dit « Les Bourroux » 37 250 MONTBAZON
Coordonnées GPS : 47.295762674014384, 0.7139359533622951
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (pantalon + basket)
Visite guidée le samedi 19 septembre de 9h à 13h30
Groupes de 10 personnes
Durée de la visite : 30 minutes
La station d’épuration de Montbazon d’une capacité de 12 000 équivalent-habitant, gérée par la Communauté de communes de Touraine Vallée de l’Indre et exploitée par Veolia, traite les eaux usées des…
©Veolia
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