Visite de la station d’épuration de Samer Station d’épuration de Samer Samer

Visite de la station d’épuration de Samer Station d’épuration de Samer Samer samedi 20 septembre 2025.

Visite de la station d’épuration de Samer Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30 Station d’épuration de Samer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Totalement reconstruite, la station d’épuration de Samer traite les eaux usées des 5 000 habitants de la commune

Station d’épuration de Samer 1795 rue de neufchatel, samer Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/xqr1aw »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Veolia