Visite de la station d’épuration de Tougas (Saint-Herblain) Station épuration Tougas Saint-Herblain

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir la station d’épuration de Tougas à Saint-Herblain. Durant cette visite vous apprendrez où et comment est épurée l’eau usée que vous rejetez dans les égouts.

Inscription obligatoire par téléphone (02 40 48 54 54) ou mail (contact@ecopole.org). Places limitées.

Station épuration Tougas 58 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Zone industrielle de la Loire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Association Écopôle CPIE Pays de Nantes