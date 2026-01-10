Visite de la station d’épuration de Tougas Station d’épuration intercommunale de Tougas Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Que deviennent les eaux usées avant de retourner dans la Loire ? Venez visiter la station d’épuration de Tougas, la plus grande l’Ouest, et découvrir les différentes étapes du nettoyage de l’eau.Tout public, enfant à partir de 9 ans accompagné d’un adulte.Port obligatoire du pantalon et de chaussures fermées.Par Épuréo – Écopôle

Station d’épuration intercommunale de Tougas Bourg Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/visite-de-la-station-depuration-de-tougas/



Afficher la carte du lieu Station d’épuration intercommunale de Tougas et trouvez le meilleur itinéraire

