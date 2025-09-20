Visite de la station d’épuration des eaux usées et d’Eurametha Station d’épuration des eaux usées Saint-Laurent-Blangy
Visite de la station d’épuration des eaux usées et d’Eurametha Station d’épuration des eaux usées Saint-Laurent-Blangy samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Visite guidée de la station d’épuration des eaux usées samedi à 9h30, 10h45, 13h45 et 15h
Visite guidée d’Eurametha le samedi à 9h, 10h et 11h
Visites de 45 minutes par groupes de 15 personnes
Réservation indispensable
Station d'épuration des eaux usées 1 rue becquerel, Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
© Veolia