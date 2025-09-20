Visite de la station d’épuration des eaux usées et d’Eurametha Station d’épuration des eaux usées Saint-Laurent-Blangy

Visite de la station d’épuration des eaux usées et d’Eurametha Station d’épuration des eaux usées Saint-Laurent-Blangy samedi 20 septembre 2025.

Visite de la station d’épuration des eaux usées et d’Eurametha Samedi 20 septembre, 09h00 Station d’épuration des eaux usées Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée de la station d’épuration des eaux usées samedi à 9h30, 10h45, 13h45 et 15h

Visite guidée d’Eurametha le samedi à 9h, 10h et 11h

Visites de 45 minutes par groupes de 15 personnes

Réservation indispensable

Station d’épuration des eaux usées 1 rue becquerel, Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/34wyxw »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Veolia