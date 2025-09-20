Visite de la station d’épuration du bout du monde Station d’épuration du Bout du Monde (43) La Séauve-sur-Semène

Visite de la station d’épuration du bout du monde Station d’épuration du Bout du Monde (43) La Séauve-sur-Semène samedi 20 septembre 2025.

Visite de la station d’épuration du bout du monde Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 17h30 Station d’épuration du Bout du Monde (43) Haute-Loire

A partir de 7ans, chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Plongez dans l’histoire de l’environnementnen visitant la station d’épuration du bout du monde. Echangez également avec les techniciens et élus en charge de la gestion.

Station d’épuration du Bout du Monde (43) 1 rue Traversière – 43140 La Séauve sur Semène La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/osa0ww »}]

Plongez dans l’histoire de l’environnementnen visitant la station d’épuration du bout du monde. Echangez également avec les techniciens et élus en charge de la gestion.

Véolia – CC Loire Semène