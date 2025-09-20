Visite de la station d’épuration et son espace pédagogique sur l’eau Station d’épuration Coudekerque-Branche

Visite de la station d’épuration et son espace pédagogique sur l’eau Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Station d’épuration Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

D’où vient l’eau du robinet ? Où vont les eaux usées ? C’est quoi un polder ? Un rendez-vous familial à l’espace pédagogique de l’eau pour découvrir les enjeux de l’eau du territoire. Durant la visite, vous aurez accès aux coulisses de la station d’épuration pour découvrir les différentes étapes de traitement des eaux usées.

Station d’épuration 50 rue Gutenberg, 59210 Coudekerque-Branche Coudekerque-Branche 59210 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « espacepedagogiquecycledeleau@cud.fr »}] [{« link »: « http://www.dkeau.fr/visites »}]

Journées européennes du patrimoine 2025