Visite de la station d’épuration La Crau, STEP La Crau, La Crau

Informations pratiques

Visite de la station d’épuration La Crau Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h30 STEP La Crau Var

Limité à 20 personnes, réservation obligatoire, chaussures fermées et tenue adaptée obligatoires, visite à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez découvrir la station d’épuration de la Communauté de Communes de la Vallée-du-Gapeau, un lieu aux installations modernes et innovantes où la protection de l’environnement prend vie ! Vous serez éblouis par les technologies de pointe utilisées pour transformer les eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature. Parce que chaque goutte d’eau est précieuse, venez découvrir comment Veolia oeuvre au quotidien pour préserver cette ressource précieuse.

STEP La Crau Chemin de l’Ubac, 83260 La Crau La Crau 83260 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/lofl9w »}] Venez découvrir la station d’épuration de la Communauté de Communes de la Vallée-du-Gapeau, un lieu aux installations modernes et innovantes où la protection de l’environnement prend vie ! Vous serez éblouis par les technologies de pointe utilisées pour transformer les eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature. Parce que chaque goutte d’eau est précieuse, venez découvrir comment Veolia oeuvre au quotidien pour préserver cette ressource précieuse.

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©Veolia