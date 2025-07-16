Visite de la station des Sauveteurs en mer Port de Courseulles Courseulles-sur-Mer

Visite de la station des Sauveteurs en mer

Port de Courseulles Devant la station, quai des Frères Labrèque Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01

Possibilité d’annulation sans préavis en cas d’opération de secours. Sur réservation (Billetterie p.)

Tous à bords de la Vedette des Sauveteurs en Mer !

Une occasion unique de partager le quotidien de ces héros des mers.

Présentation de la station et de ses équipements par l’un des bénévoles de l’association.

Horaires en fonction des marées. Les visites sont susceptibles d’être annulées sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou en cas d’opération de sauvetage ou assistance.

Rendez-vous devant la station, quai des frères Labrèque Navire de Sauvetage Côtier (NSC1) SNS 12-03.

Réservation obligatoire limitée à 10 personnes par visite .

Port de Courseulles Devant la station, quai des Frères Labrèque Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 46 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la station des Sauveteurs en mer

Can be cancelled without notice in the event of an emergency operation. By reservation only (Ticket office p.)

L’événement Visite de la station des Sauveteurs en mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Cœur de Nacre