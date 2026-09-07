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Visite de la Station d’Étoile et de son musée, Station d’Étoile, Étoile-sur-Rhône

samedi 19 septembre 2026 · Station d'Étoile · Étoile-sur-Rhône

Visite de la Station d’Étoile et de son musée, Station d’Étoile, Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Station d'Étoile
Adresse
175 route de Portes lès Valence 26800 ETOILE SUR RHÔNE
Ville
26800 Étoile-sur-Rhône
Département
Drôme
Tarif
visite du site libre et gratuite, visite du musée : 5€ /adulte (tarif préférentiel chômeurs, étudiants)

Visite de la Station d’Étoile et de son musée 19 et 20 septembre Station d’Étoile Drôme

visite du site libre et gratuite, visite du musée : 5€ /adulte (tarif préférentiel chômeurs, étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lieu de l’Histoire Automobile (FFVE), la Station d’Étoile vous ouvre son site unique implanté sur la Nationale 7 historique depuis 1955. Vous pourrez aussi visiter son musée, ouvert en 2024, au sous-sol de la station (matériel ancien, plaques, tenus de pompistes, archives…).

Station d’Étoile 175 route de Portes lès Valence 26800 ETOILE SUR RHÔNE Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 49 71 61 25 Située sur la Nationale 7 historique, la Station a été créée en 1955. Elle est toujours en activité et a ouvert son musée en mai 2024. Elle a été classée Lieu de l’Histoire Automobile par la FFVE. parkings
aire de pique-nique ombragée
Lieu de l’Histoire Automobile (FFVE), la Station d’Étoile vous ouvre son site unique implanté sur la Nationale 7 historique depuis 1955. Vous pourrez aussi visiter son musée, ouvert en 2024, au de la…

© station d’Étoile

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