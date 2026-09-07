Visite de la Station d’Étoile et de son musée, Station d’Étoile, Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Visite de la Station d’Étoile et de son musée 19 et 20 septembre Station d’Étoile Drôme

visite du site libre et gratuite, visite du musée : 5€ /adulte (tarif préférentiel chômeurs, étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lieu de l’Histoire Automobile (FFVE), la Station d’Étoile vous ouvre son site unique implanté sur la Nationale 7 historique depuis 1955. Vous pourrez aussi visiter son musée, ouvert en 2024, au sous-sol de la station (matériel ancien, plaques, tenus de pompistes, archives…).

Station d’Étoile 175 route de Portes lès Valence 26800 ETOILE SUR RHÔNE Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 49 71 61 25 Située sur la Nationale 7 historique, la Station a été créée en 1955. Elle est toujours en activité et a ouvert son musée en mai 2024. Elle a été classée Lieu de l’Histoire Automobile par la FFVE. parkings

aire de pique-nique ombragée

Lieu de l’Histoire Automobile (FFVE), la Station d’Étoile vous ouvre son site unique implanté sur la Nationale 7 historique depuis 1955. Vous pourrez aussi visiter son musée, ouvert en 2024, au de la…

© station d’Étoile