Visite de la station en tandem-ski à l’ESF 1800 Bagnères-de-Bigorre samedi 7 février 2026.
à l’ESF 1800 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 134 – 134 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 15:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Découvrir les panoramas de la station et les joies de la glisse vous tente ? Vous ne savez pas skier ? Rien de plus simple asseyez-vous on s’occupe de tout.
Sur réservation à l’ESF.
Prévoir tenue chaude, gants, lunettes de soleil, bonnet ou casque, crème solaire. .
à l’ESF 1800 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 92 44
English :
Would you like to discover the resort’s panoramic views and the joys of skiing? Don’t know how to ski? Nothing could be simpler: just sit back and we’ll take care of everything.
