Visite de la Station-Service Vintage N7 et de son musée Station d’Étoile Étoile-sur-Rhône

Visite de la Station-Service Vintage N7 et de son musée 20 et 21 septembre Station d’Étoile Drôme

PAF visite du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de la station-service vintage : architecture typique des années 50, matériel d’époque restauré (station et garage automobile).

Visite du musée de l’Association des Amis de la Station d’Etoile et des Vieilles Mécaniques

Exposition de véhicules anciens (Association Les Etoiles d’Antan) et de véhicules pompiers anciens (Association Aspiro)

Balade nostalgique sur la Nationale 7 historique le dimanche matin

Buffet, buvette, aire de pique-nique

Station d'Étoile 175 route de Portes lès Valence 26800 ETOILE SUR RHÔNE Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 49 71 61 25 Située sur la Nationale 7 historique, la Station a été créée en 1955. Elle est toujours en activité et a ouvert son musée en mai 2024. Elle a été classée Lieu de l'Histoire Automobile par la FFVE.

aire de pique-nique ombragée

©Claude Ducol