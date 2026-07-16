Visite de la STEP Amphora (83), STEP Amphora, La Garde

Informations pratiques

Visite de la STEP Amphora (83) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 STEP Amphora Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La station d’épuration Amphora est bien plus qu’une simple installation technique.

C’est un symbole de progrès, de durabilité et de protection de notre environnement : elle a été aménagée pour favoriser la préservation de la faune et de la flore locales.

En visitant ce site de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, vous ferez partie intégrante de la transition vers un avenir plus propre et plus respectueux de la nature.

Durant la visite, vous pourrez observer une diversité d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et de plantes qui ont trouvé refuge dans ce sanctuaire de biodiversité. Vous comprendrez l’importance de préserver ces espaces naturels au sein même de notre infrastructure de traitement des eaux.

STEP Amphora 945 avenue du 8 mai 1945, 83130 La Garde La Garde 83130 Le Thouar Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 24 68 21 52 https://apps.eventdrive.com/ed/eventlisting//front?slug=veolia-events&locale=en [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/kud7cw »}] Chaussures fermées obligatoires

La station d’épuration Amphora est bien plus qu’une simple installation technique.

©Veolia