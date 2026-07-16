UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cogolin

Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83), STEP Font Mourier, Cogolin

samedi 19 septembre 2026 · STEP Font Mourier · Cogolin

Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83), STEP Font Mourier, Cogolin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
STEP Font Mourier
Adresse
foux cogolin, 83310 Cogolin
Ville
83310 Cogolin
Département
Var
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83) Samedi 19 septembre, 10h00 STEP Font Mourier Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de la station d’épuration de la Font-Mourier située à Cogolin, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement pour les transformer en eau propre prête à être rejetée à la mer.

STEP Font Mourier foux cogolin, 83310 Cogolin Cogolin 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://apps.eventdrive.com/ed/eventlisting//front?slug=veolia-events&locale=en [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dlhybw »}] Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire
Partez à la découverte de la station d’épuration de la Font-Mourier située à Cogolin, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement pour les transformer en eau propre prête à être…

©Veolia