Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83), STEP Font Mourier, Cogolin

Informations pratiques

Visite de la STEP de Font Mourier Cogolin (83) Samedi 19 septembre, 10h00 STEP Font Mourier Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de la station d’épuration de la Font-Mourier située à Cogolin, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement pour les transformer en eau propre prête à être rejetée à la mer.

STEP Font Mourier foux cogolin, 83310 Cogolin Cogolin 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://apps.eventdrive.com/ed/eventlisting//front?slug=veolia-events&locale=en [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dlhybw »}] Chaussures fermées obligatoires

Inscription obligatoire

Partez à la découverte de la station d’épuration de la Font-Mourier située à Cogolin, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement pour les transformer en eau propre prête à être…

©Veolia