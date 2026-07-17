Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83), STEP Trans en Provence, Trans-en-Provence

Informations pratiques

Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 STEP Trans en Provence Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La station d’épuration de Trans-en-Provence, un lieu où la technologie, l’environnement et la préservation de l’eau se rencontrent harmonieusement ! Venez visiter cette installation de Dracénie Provence Verdon Agglomération qui joue un rôle essentiel dans la protection de notre précieuse ressource qu’est l’eau et découvrez l’envers du décor du traitement de l’eau de manière captivante !

STEP Trans en Provence 1182 Route de la Motte 83720 – Trans-en-Provence Trans-en-Provence 83720 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/ikdmyw »}]

La station d’épuration de Trans-en-Provence, un lieu où la technologie, l’environnement et la préservation de l’eau se rencontrent harmonieusement ! Venez visiter cette installation de Dracénie qui !…

©Veolia