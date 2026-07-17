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Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83), STEP Trans en Provence, Trans-en-Provence

samedi 19 septembre 2026 · STEP Trans en Provence · Trans-en-Provence

Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83), STEP Trans en Provence, Trans-en-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
STEP Trans en Provence
Adresse
1182 Route de la Motte 83720 - Trans-en-Provence
Ville
83720 Trans-en-Provence
Département
Var
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite de la STEP TRANS-EN-PROVENCE (83) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 STEP Trans en Provence Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

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©Veolia