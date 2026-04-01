Visite de la synagogue Thann
Visite de la synagogue Thann mercredi 15 avril 2026.
Thann
Visite de la synagogue
5 rue de l’Etang Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-07-01
Le visiteur peut admirer la belle façade et découvrir l’intérieur de cet édifice de style néo-byzantin.
La synagogue de Thann, classée Monument Historique mérite bien une visite ! Laissez-vous guider et poussez la porte de cet édifice exceptionnel, témoin de la présence d’une importante communauté juive dès le XIIIème siècle dans la vallée de Thann, une histoire riche que vous pouvez découvrir en compagnie d’un membre de l’association qui œuvre pour la sauvegarde du bâtiment. .
5 rue de l’Etang Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
The visitor can admire the beautiful facade and discover the interior of this building of neo-Byzantine style.
L’événement Visite de la synagogue Thann a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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