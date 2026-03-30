VISITE DE LA TAMISERIE La Tamiserie Châtellerault
VISITE DE LA TAMISERIE La Tamiserie Châtellerault vendredi 10 avril 2026.
VISITE DE LA TAMISERIE
La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
VISITE DE LA TAMISERIE
Un tamis ne sera plus jamais un simple tamis, parole de tamisier ! Visitez la dernière fabrique artisanale de tamis en France où Florian ne manquera pas de vous livrer quelques secrets..
Vendredi 10 et samedi 11 avril à 14h 15h 16h 17h **SUR RESERVATION**
▶ Rdv 121 rue Jean Monnet
Un tamis ne sera plus jamais un simple tamis, parole de tamisier ! Visitez la dernière fabrique artisanale de tamis en France où Florian ne manquera pas de vous livrer quelques secrets. .
La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : VISITE DE LA TAMISERIE
L’événement VISITE DE LA TAMISERIE Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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