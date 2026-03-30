VISITE DE LA TAMISERIE La Tamiserie Châtellerault

VISITE DE LA TAMISERIE 121 rue Jean Monnet Châtellerault 2026-04-10

VISITE DE LA TAMISERIE La Tamiserie Châtellerault vendredi 10 avril 2026.

VISITE DE LA TAMISERIE

La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11

VISITE DE LA TAMISERIE
Un tamis ne sera plus jamais un simple tamis, parole de tamisier ! Visitez la dernière fabrique artisanale de tamis en France où Florian ne manquera pas de vous livrer quelques secrets..
Vendredi 10 et samedi 11 avril à 14h 15h 16h 17h **SUR RESERVATION**
▶ Rdv 121 rue Jean Monnet
Un tamis ne sera plus jamais un simple tamis, parole de tamisier ! Visitez la dernière fabrique artisanale de tamis en France où Florian ne manquera pas de vous livrer quelques secrets.   .

La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : VISITE DE LA TAMISERIE

L’événement VISITE DE LA TAMISERIE Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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