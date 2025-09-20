Visite de la Terre de Briord, de son château et brocante Château de Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons

Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte d'une terre emblématique de la région et venez à la rencontre d'Eric Peters de la Terre de Briord et des volontaires de Charette

C'est avec une immense joie qu'ils vous accueillent sur les 53 hectares du domaine et qu'ils vous feront partager les 8 siècles d'Histoire de ce

Une visite complète des différents espaces en cours de réaménagement par une équipe de passionné(e)s par l’histoire vous permettra de tout connaître sur l’évolution du site du Moyen-Âge à nos jours :

Au programme de cette journée :

visite du parc du château et découverte de son architecture paysagère

découverte du jardin potager, de ses légumes oubliés, de l’histoire agricole de sa terre

déambulation à travers différentes salles du Château, rencontre avec son passé et ses habitants à travers les siècles

observation de la faune et de la flore de Briord et de la forêt

visite libre ou guidée au choix sur cette journée

une grande brocante sera proposée sur place exposants professionnels ou particuliers de la Révolution aux Années folles

carnet ludique pour les enfants

Pratique :

rendez-vous directement au Château de Briord

Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 84 14 00 rs@terredebriord.fr

English :

Discover a land that is emblematic of the region and meet Eric Peters from Terre de Briord and the Charette volunteers

It’s with great pleasure that they welcome you to their 53-hectare estate and share with you the 8 centuries of history of this

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch ein symbolträchtiges Land der Region und lernen Sie Eric Peters von der Terre de Briord und die Freiwilligen von Charette kennen

Mit großer Freude heißen sie Sie auf den 53 Hektar des Weinguts willkommen und lassen Sie an der achthundertjährigen Geschichte dieses

Italiano :

Scoprite una terra emblematica della regione e incontrate Eric Peters di La Terre de Briord e i volontari della Charette

Saranno lieti di accogliervi nella loro tenuta di 53 ettari e di condividere con voi gli 8 secoli di storia di questa regione

Espanol :

Descubra una tierra emblemática de la región y conozca a Eric Peters, de La Terre de Briord, y a los voluntarios de la Charette

Estarán encantados de recibirle en su finca de 53 hectáreas y compartir con usted los 8 siglos de historia de esta región

