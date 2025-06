Visite de la Tonnellerie Allary Tonnellerie ALLARY Archiac 3 juillet 2025 10:00

Visite de la Tonnellerie Allary Jeudi 3 juillet, 10h00 Tonnellerie ALLARY Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-03T10:00:00 – 2025-07-03T11:30:00

Fin : 2025-07-03T10:00:00 – 2025-07-03T11:30:00

La visite commence par un film permettant de donner une première approche au métier de tonnelier.

Puis la guide vous accompagne dans le parc à bois où se déroule la maturation des pièces de chêne. Vous êtes ensuite immergés au cœur de l’atelier avec les tonneliers. Vous assistez aux étapes de production d’un fût, du choix des pièces de chêne, en passant par la chauffe, jusqu’à la finition.

En fin de visite, vous pouvez admirer en boutique les œuvres réalisées par les quatre Meilleurs Ouvriers de France de la Tonnellerie, et vous procurer, si vous le souhaitez, une pièce de tonnellerie d’art.

Nous avons 2 offres de visites guidées :

• Visite TRADITION à 6€/personnes

Le circuit de la visite TRADITION : visionnage d’un film suivi d’un dans le parc à bois et visites des ateliers gros fûts et tonnellerie d’art.

• Visite PRESTIGE à 15€/personnes

Le circuit de la visite PRESTIGE est sur la base de la visite TRADITION auquel nous ajoutons la visite de l’atelier des grands contenant (cuve/tonneaux/foudres de 6 à 450 hl) et un atelier sensoriel autour du chêne.

Tonnellerie ALLARY 29, route de Cognac- 17520 ARCHIAC Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Visionnage d’un film de présentation de la tonnellerie, Visite du parc à bois avec présentation historique et descriptif du métier, Visite des ateliers Gros Fûts et Petits Fûts, Boutique