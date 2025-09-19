Visite de la tonnellerie Canadell Entreprise Canadell Trie-sur-Baïse

Visite de la tonnellerie Canadell Entreprise Canadell Trie-sur-Baïse vendredi 19 septembre 2025.

Visite de la tonnellerie Canadell Vendredi 19 septembre, 10h00 Entreprise Canadell Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Visite guidée – Tonnellerie Canadell, merrandiers depuis 1950

Découvrez un métier ancestral et un savoir-faire unique lors d’une visite guidée de la tonnellerie Canadell, merrandiers depuis quatre générations.

La merranderie, art de transformer les chênes bicentenaires en douelles prêtes à devenir fûts, allie maîtrise technique, respect des forêts et passion du bois.

Découvrir, valoriser et respecter les forêts, telle est la philosophie du groupe CANADELL, acteur engagé dans la gestion durable du patrimoine forestier.

Une visite captivante pour les amoureux du bois, des métiers d’art et du patrimoine vivant.

Entreprise Canadell 35 Rue de Tarbes, 65220 Trie-sur-Baïse

