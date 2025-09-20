Visite de la Tour à diables Tour à diables Orchies

Visite de la Tour à diables Tour à diables Orchies samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Tour à diables Samedi 20 septembre, 14h00 Tour à diables Nord

6 personnes max par visite, chaussures adaptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Un élu, un archéologue et des bibliothécaires vous emmène du sous-sol au chemin de ronde pour des visites de ce site ouvert uniquement lors des journées du patrimoine.

L’association historique Fondation de Pèvèle proposera un studio photo avec le photographe professionnel Olivier Martinache et une buvette médiévale.

Tour à diables 78 rue Jules Ferry59310 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 20 71 06 41 https://www.ville-orchies.fr https://www.facebook.com/VilledOrchies Dernier vestige des fortifications, la tour à diables vous fait voyager à travers les différentes époques qui ont marqué l’histoire d’Orchies. Elle a su traverser les siècles et garder toutes ses curiosités : archères, chemin de ronde et grafitis vous font revivre la vie des gardes au Moyen-Age.

Samedi 20 septembre : visites guidées l’après-midi toutes les 15 minutes de 14h00 à 18h00.

Gratuit, réservation en ligne ou en mairie obligatoire Parking mairie

Visite en vidéo pour les PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ville d’Orchies