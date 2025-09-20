Visite de la TOUR BELLENDA LE BELLADARIUM Tour Bellanda Nice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
TOUR BELLENDA – LE BELLANDARIUM Logo vah
Montée Lesage – colline du Château
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites libres
Par sa position privilégiée, la tour Bellanda offre l’une des plus belles vues sur la baie des Anges et nous raconte l’histoire plurimillénaire de la colline du Château.
Exposition Nissa Briqua sur place.
Tour Bellanda montée Lesage, 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
© Ville de Nice