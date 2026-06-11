Colombières-sur-Orb

VISITE DE LA TOUR CARREE

Allée du Château Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite commentée de la tour carrée, tour médiévale récemment restaurée.

Visite commentée de la tour carrée, tour médiévale récemment restaurée. Visite proposée par l’association Colombières d’hier et d’aujourd’hui . Pensez à vous munir de bonnes chaussures et d’eau. Participation libre. .

Allée du Château Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

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English :

Guided tour of the square tower, a recently restored medieval tower.

L’événement VISITE DE LA TOUR CARREE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC