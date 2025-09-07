Visite de la tour Chappe et du musée du télégraphe électrique Baccon

Visite de la tour Chappe et du musée du télégraphe électrique Baccon dimanche 7 septembre 2025.

Visite de la tour Chappe et du musée du télégraphe électrique

Rue de la Planche Baccon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07 2025-09-21

Visite de la tour Chappe, du musée du télégraphe électrique et de l’histoire locale

Le village de Baccon abrite une véritable curiosité la Tour Chappe ! Le télégraphe aérien de Claude Chappe fut un moyen ingénieux de communication longue distance mis au point en 1794. Impressionnante avec ses 23 mètres de haut, la Tour Chappe de Baccon rivalise avec le clocher de l’église, sa voisine. C’est une tour rescapée car plus de 500 avaient été construites en France, il en reste aujourd’hui une dizaine. Restaurée, la tour de Baccon a été reconvertie en musée.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, mais aussi chaque premier dimanche du mois, d’avril à septembre, l’association Baccon Patrimoine propose au public des visites de la tour Chappe et son musée du télégraphe électrique. Possibilité de visite également sur rendez-vous. .

Rue de la Planche Baccon 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 67 88 baccon.patrimoine45130@gmail.com

English :

Visit the Chappe tower, the electric telegraph museum and local history

German :

Besichtigung des Chappe-Turms, des Museums für elektrische Telegrafie und der lokalen Geschichte

Italiano :

Visita alla torre Chappe, al museo del telegrafo elettrico e al museo di storia locale

Espanol :

Visite la torre Chappe, el museo del telégrafo eléctrico y el museo de historia local

L’événement Visite de la tour Chappe et du musée du télégraphe électrique Baccon a été mis à jour le 2025-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE