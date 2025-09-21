Visite de la tour Collège Gambetta Cahors

Visite de la tour Collège Gambetta Cahors dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la tour Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Montée strictement limitée à 6 personnes. Toutes les 30 mn. Inscription sur place le jour même. Enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite guidée de la tour-clocher

Édifiée en 1676, cette tour-clocher incarne la puissance symbolique des Jésuites dans la ville.

⬆️ Depuis son sommet, elle offre un panorama exceptionnel sur la ville et ses principaux monuments, avec une vue imprenable sur la cathédrale.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

© Département du Lot