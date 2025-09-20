Visite de la tour d’Albu Tour d’Albo, dite aussi d’Olchini ou del Greco Ogliastro

Visite de la tour d’Albu Tour d’Albo, dite aussi d’Olchini ou del Greco Ogliastro samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir cet édifice remarquable, son histoire le panorama sur la mer et les missions du parc marin Cap corse Agriate.

Tour d’Albo, dite aussi d’Olchini ou del Greco 254 Paese, 20217 Ogliastro, France Ogliastro 20217 Haute-Corse Corse La tour a été construite dans la seconde moitié du XVIe siècle, à l’initiative et aux frais de la communauté d’Oglistro. Cette tour a joué un rôle important dans la protection de la marine (escale importante du cap) et dans la conquête des terres arables des Agriates. Elle a été occupée en 1768 par les troupes françaises qui organisèrent autour de l’édifice des retranchements afin d’arrêter le repli des troupes corses qui évacuaient le château de Nonza. Au début du XXe siècle, elle a été transformée en habitation.££C’est une tour circulaire à l’appareil de schiste, percée récemment à sa base d’une porte donnant accès à une petite pièce. Au-dessus du cordon se trouve la porte originelle dont l’accès se fait par un escalier rapporté au XIXe siècle. Une terrasse entourée de mâchicoulis couvre l’édifice. La salle du premier étage est à coupole. Aménagé dans l’épaisseur du mur, l’escalier mène à la terrasse. Sur la terrasse, la guérite d’escalier a perdu sa couverture.

marlene savelli