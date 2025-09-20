Visite de la Tour de Dolmayrac Tour de Dolmayrac Dolmayrac

Tour de Dolmayrac Place de la Tour Dolmayrac Lot-et-Garonne

Gratuit

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite de la tour de Dolmayrac avec exposition de photos à l’intérieur.

Tour de Dolmayrac Place de la Tour Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 24 85 lelaizantsylvie@orange.fr

English : Visite de la Tour de Dolmayrac

As part of the European Heritage Days, visit the Dolmayrac tower with photo exhibition inside.

German : Visite de la Tour de Dolmayrac

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes Besichtigung des Turms von Dolmayrac mit Fotoausstellung im Inneren.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la torre di Dolmayrac con una mostra fotografica al suo interno.

Espanol : Visite de la Tour de Dolmayrac

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la torre de Dolmayrac con una exposición fotográfica en su interior.

