Visite de la Tour de la Découverte Tour de la Découverte Lorient

Visite de la Tour de la Découverte 20 et 21 septembre Tour de la Découverte Morbihan

RDV devant la tour de la Découverte, enclos du Port. Durée de la visite : 45 min. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Cette tour d’observation construite par la Compagnie des Indes permettait de surveiller l’horizon maritime et le retour des navires.

Du haut de sa coupole restaurée en 2020, Lorient, ville aux 6 ports, s’offre aux regards. Osez l’ascension des 216 marches !

Tour de la Découverte Enclos du port, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Loïc Kersuzan – Morbihan Tourisme