Visite de la tour de la prébende des Martin Tour de la Prebende des Martin Tarare samedi 20 septembre 2025.

La tour n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Découvrez un joyau du patrimoine local ! Avec la Société d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie des Monts de Tarare, venez vous élever au-dessus du temps et découvrir l’histoire qui se cache derrière ces murs construits à la fin 15e siècle. Inscrite au titre des monuments historiques.

Tour de la Prebende des Martin 15-17, rue du château 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 63 43 28 http://histoire.tarare.free.fr/ Cette élégante tourelle, flanquée d’un gracieux encorbellement qui complète harmonieusement ce chef-d’œuvre d’architecture, demeure le principal témoin de la Renaissance de Tarare. Elle abrite la société d’histoire, de généalogie et d’archéologie.

Ville de Tarare