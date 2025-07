Visite de la Tour de l’Eglise Saint-Nicolas Place Saint-Nicolas Capbreton

Place Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Capbreton Landes

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24 2025-08-07

Prenez de la hauteur pour découvrir Capbreton sous un autre angle. 4 créneaux horaires sont proposés entre 9h et 10h30 :

Réservation obligatoire via le lien « Réserver » en haut à droite de cette page.

Gratuit. Organisé par la Ville de Capbreton.

Place Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Visite de la Tour de l’Eglise Saint-Nicolas

Get up high and discover Capbreton from another angle. 4 time slots are available between 9 and 10.30 am:

Reservations required via the « Book » link at top right of this page.

Free of charge. Organized by the Town of Capbreton.

German : Visite de la Tour de l’Eglise Saint-Nicolas

Begeben Sie sich in luftige Höhen, um Capbreton aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken. Es werden 4 Zeitfenster zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr angeboten :

Reservierung über den Link « Reservieren » oben rechts auf dieser Seite erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenlos. Organisiert von der Stadt Capbreton.

Italiano :

Salite in alto e scoprite Capbreton da un’altra prospettiva. Sono disponibili 4 fasce orarie tra le 9 e le 10.30:

Prenotazione obbligatoria tramite il link « Prenota » in alto a destra di questa pagina.

Gratuito. Organizzato dalla Città di Capbreton.

Espanol : Visite de la Tour de l’Eglise Saint-Nicolas

Suba a las alturas y descubra Capbreton desde otro ángulo. Hay 4 franjas horarias disponibles entre las 9.00 y las 10.30 horas:

Reserva obligatoria a través del enlace « Reservar » situado en la parte superior derecha de esta página.

Entrada gratuita. Organizado por el Ayuntamiento de Capbreton.

