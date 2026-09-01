Visite de la Tour de l’Horloge de Châtillon place du Reviron Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Visite de la Tour de l’Horloge de Châtillon

place du Reviron Tour de l’Horloge Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’intérieur du clocher de cette tour d’horloge inscrite aux monuments historiques et les vestiges cachés, depuis 1734, du décor originel de la façade peinte

à la fin du XVII ème siècle de l’Hôtel de Largentière.

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place du Reviron Tour de l’Horloge Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 03 contact@diois-tourisme.com

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English : Tour of the Châtillon Clock Tower

Explore the interior of the bell tower of this clock tower—a listed historic monument—and discover the remnants, hidden since 1734, of the original decoration on the façade of the Hôtel de Largentière,

which was painted in the late 17th century.

L’événement Visite de la Tour de l’Horloge de Châtillon Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois