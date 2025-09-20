Visite de la tour de Naucelles Mairie de Naucelles Naucelles

Construite au Moyen Âge, cette tour mesurait à l’origine une trentaine de mètres de hauteur. Protégé par une enceinte, l’édifice abritait une petite garnison entretenue au XIIIe siècle par l’abbé de Saint-Géraud et a également servi de prison.

Mairie de Naucelles Place des anciens combattants 15250 Naucelles Naucelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

© Aurillac Agglomération