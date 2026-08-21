Visite de la Tour de Saussy, Tour de Saussy, Saussy

Informations pratiques

Visite de la Tour de Saussy 19 et 20 septembre Tour de Saussy Côte-d’Or

Chaussures de sport ou équivalent à prévoir, départ de la dernière visite à 18 h 30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Accueil des visiteurs, sur l’esplanade à côté de la Tour, par les bénévoles.

Vous pourrez ensuite participer à une visite commentée du site, explications sur le fonctionnement du système d’adduction d’eau très original et ouverture exceptionnelle de la Tour pour voir l’escalier en spirale s’envoler vers le ciel…

Une buvette, crêpes, gaufres et souvenirs permettront de clore la visite !

Tour de Saussy Chemin de la Tour, 21380 Saussy Saussy 21380 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 81 94 44 14 https://www.asats.fr https://www.facebook.com/share/1AR3zZwbSK/ La tour hydraulique de Saussy est le dernier vestige d’un système d’adduction d’eau original et complexe, unique en France, un château d’eau dont la pompe élévatoire était mue par une éolienne. Construite en 1876-1878, elle était destinée à alimenter en eau un château de chasse et le village. On la doit à Paul Bredin, un ingénieur lyonnais. Ayant fait fortune dans l’industrie de la soie, il décida en 1874 de s’installer à Saussy pour y pratiquer son loisir favori, la chasse à courre. Accessibles par voiture, vélo, randonnée | Un parking se situe en face du cimetière.

Accueil des visiteurs, sur l’esplanade à côté de la Tour, par les bénévoles.

© A.S.A.T.S.