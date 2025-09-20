Visite de la tour de Saussy Tour de Saussy Saussy

Visite de la tour de Saussy Tour de Saussy Saussy samedi 20 septembre 2025.

Visite de la tour de Saussy 20 et 21 septembre Tour de Saussy Côte-d’Or

Les visiteurs sont accueillis, sans réservation préalable, à leur arrivée par nos bénévoles | Il n’y a pas d’horaires de départ, hormis le dernier à 18h30 les 2 jours |. Le site, composé de prairie et de roches, nécessite des chaussures confortables.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, la tour sera exceptionnellement ouverte, offrant aux visiteurs le plaisir d’admirer l’escalier intérieur qui « s’envole » vers le sommet. Les visites commentées du site vous permettront de découvrir le monument, son fonctionnement, son histoire et les anecdotes qui s’y rattachent.

Enfin, faites une pause dans un environnement de verdure avec la buvette, les crêpes et les gaufres proposées pour l’occasion.

Tour de Saussy Chemin de la Tour, 21380 Saussy Saussy 21380 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 81 94 44 14 https://www.asats.fr https://www.facebook.com/share/1AR3zZwbSK/ La tour hydraulique de Saussy est le dernier vestige d’un système d’adduction d’eau original et complexe, unique en France, un château d’eau dont la pompe élévatoire était mue par une éolienne. Construite en 1876-1878, elle était destinée à alimenter en eau un château de chasse et le village. On la doit à Paul Bredin, un ingénieur lyonnais. Ayant fait fortune dans l’industrie de la soie, il décida en 1874 de s’installer à Saussy pour y pratiquer son loisir favori, la chasse à courre. Accessibles par voiture, vélo, randonnée | Un parking se situe en face du cimetière.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association pour la Sauvegarde et l’Aménagement de la Tour de Saussy (ASATS)