Visite de la tour Edouard Albert, à la croisée de l’architecture et du patrimoine La Contemporaine Nanterre

Visite de la tour Edouard Albert, à la croisée de l’architecture et du patrimoine Samedi 20 septembre, 13h30, 16h30 La Contemporaine Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Située sur le campus de l’Université Paris Nanterre, la tour Albert, oeuvre de l’architecte Edouard Albert (1910-1968), constitue un patrimoine immobilier et documentaire remarquable, partagé entre la bibliothèque universitaire et la Contemporaine.

De la nouvelle galerie Albert à la bibliothèque en passant par les réserves où sont conservées les collections de la Contemporaine (journaux, livres du début du XXème siècle à nos jours…), la bibliothèque universitaire et la Contemporaine propose une visite exceptionnelle du bâtiment, à la croisée entre architecture et histoire contemporaine.

Groupe limité, réservation obligatoire.

La Contemporaine 184 cours Nicole-Dreyfus 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de l'Université Hauts-de-Seine Île-de-France A la fois bibliothèque, musée et centre d'archives, La contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l'histoire européenne des 20e et 21e siècles. Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l'histoire de notre temps.

Visite commentée de la tour Edouard Albert

Laure Ohnona – La Contemporaine