Visite de la Tour génoise de Campumoru Tour genoise de Campomoro Campomoro

Visite de la Tour génoise de Campumoru 20 et 21 septembre Tour genoise de Campomoro Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vsiste guidée de la Tour génoise de Campumoru, l’histoire et le contexte de sa construction.

Tour genoise de Campomoro campomoro 20110 Campomoro 20110 Corse-du-Sud Corse +33 6 27 77 47 88 https://www.campumoru-senetosa.corsica/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064636873980 Tour génoise de Campumoru Parking dans le village, puis une trentaine de minutes de marche en passant par le lotissement Cala Nova. Rejoindre les sentiers du littoral à Bassa Torra, puis suire la direction de la tour.

@syndicat ELISA