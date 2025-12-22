Visite de la tour LU Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-26 14:00 – 19:00

Gratuit : non 2 € / 3 € / gratuit moins de 13 ans 2 € / 3 €Gratuit pour les moins de 13 ans / porteurs du pass Nantes / chaque premier dimanche du mois (hors festival) Billetterie sur place Tout public

Emblème de la ville de Nantes, la tour LU se visite. Découvrez les grands pans de l’histoire du lieu, depuis sa création au XIXe siècle jusqu’au Lieu Unique actuel.Le parcours de visite associe des images d’archives, des affiches, des photos de spectacles, des interviews vidéo, mais aussi une rétrospective vertigineuse qui retrace plus de 20 ans de programmation au Lieu Unique ! – Dernier accès 15 min. avant la fermeture- Jauge limitée à 19 personnes à la fois- La Tour LU est accessible aux personnes à mobilité réduite sauf l’étage 0 bis et la coupole.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/visite-de-la-tour-lu-6



