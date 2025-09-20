Visite de la tour médiévale de Chanac, dominant la vallée du Lot Tour de Chanac Chanac

Visite de la tour médiévale de Chanac, dominant la vallée du Lot Samedi 20 septembre, 10h00 Tour de Chanac Lozère

Tarif libre, circuit libre. Sans réservation.

Lors des Journées européennes du patrimoine, la tour de Chanac ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de la forteresse et ses anecdotes médiévales.

Tour de Chanac Le bourg, 48230 Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie Tour de l’ancien château des évêques de Mende construit entre 1154 et 1220, ce donjon est le seul vestige subsistant aujourd’hui.

Alors agrandi, embelli, ne comportait pas moins trente-huit appartements. Il disposait de l’eau captée au ruisseau des Bernades, et acheminée par un système ingénieux de Bourneaux (conduites en terre cuites). Il brûla durant l’épisode de la révolte des royalistes conduits par Charrier en 1793. Ensuite vendu comme bien national, il fut acheté 650 Francs par un greffier de justice. En 1988, il devient propriété communale. Il est le cadre de nombreuses manifestations culturelles durant l’été, dont le fameux festival Détours du Monde. La tour, qui domine la vallée du Lot et le bourg, reste l’emblème et la fierté du village. A 75 puis N 88.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn