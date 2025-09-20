Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS TOUR SAINT-FRANÇOIS Nice

Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS 20 et 21 septembre TOUR SAINT-FRANÇOIS Alpes-Maritimes

Non accessible aux enfants âgés de moins de 7 ans et aux PMR. 261 marches. Attention la cloche sonne toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dernières montées à 12h30 et 17h30

Visites libres

Tel un signal dans la Vieille Ville rythmée par le son de sa cloche, de son horloge, marche après marche, votre effort sera à la hauteur de la vue époustouflante embrassant la cité niçoise.

Rendez-vous ruelle Saint-André

Sur réservation : 04 92 00 41 90 ou www.vah.nice.fr

TOUR SAINT-FRANÇOIS Rue de la Tour 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nice