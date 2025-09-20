Visite de la Tour Saint-Martin Journées européennes du patrimoine Carvin

Venez découvrir la Tour de l’Église Saint-Martin, joyau du patrimoine local !

Le Patrimoine historique de la ville est un des marqueurs de l’identité carvinoise. La municipalité a mis en place un plan inédit depuis de nombreuses années pour le sauvegarder, le restaurer et le valoriser avec la volonté de l’ouvrir au plus grand nombre. La Ville de Carvin est propriétaire de l’église Saint Martin (XVIIIe siècle) depuis 1905. Cette dernière est protégée au titre des Monuments historiques depuis 1921. Elle est au cœur des ambitions portées par l’équipe municipale en matière de valorisation du Patrimoine.

Les associations Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin, Présence de l’Orgue et Renaissance du Carillon partagent ces intentions. Elles œuvrent au quotidien pour permettre son ouverture au public. Elles assurent une présence permanente en signalant toute nécessité d’intervention et participent en cela, à la pérennité de l’édifice. Elles organisent également des événements qui visent à une meilleure appropriation de ce bien commun par le grand public.

Un monument chargé d’histoire.

La Tour de l’Église Saint-Martin est bien plus qu’un simple clocher c’est un témoin majestueux de plusieurs siècles d’histoire, d’architecture et de vie locale. Érigée au cœur de notre commune, elle domine fièrement le paysage à 47 mètres d’altitude et raconte, à travers ses pierres, les grandes heures de notre patrimoine civil et religieux. Elle abrite les vestiges du carillon qui devrait être restauré prochainement.

Une architecture remarquable admirez la finesse de la maçonnerie, les détails sculptés et les traces d’époques successives qui se mêlent harmonieusement sur les quatre faces de la « Tour couronnée ».

Un voyage dans le temps découvrez les secrets de la Tour, de sa construction médiévale à ses restaurations modernes.

Une vue imprenable grimpez jusqu’à la première terrasse extérieure pour profiter d’un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs.

Le nichoir à Faucon la période de nidification est terminée. Découvrez ce nichoir situé à plus de 30 mètres de hauteur.

Des visites guidées passionnantes des bénévoles vous feront revivre l’histoire du lieu à travers anecdotes et récits captivants. .

